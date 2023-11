Pomeriggio Cinque, ecco chi sostituirà Myrta Merlino. Svolta Mediaset

Mediaset, Panicucci o Branchetti al posto di Merlino a Pomeriggio Cinque. E per lei si prospetta un nuovo talk su Rete 4

Panicucci o Branchetti? Non è un bel momento per Pomeriggio Cinque, rimasto orfano della “sua” Barbara D’Urso e non ancora ben in sintonia con la nuova conduttrice Myrta Merlino. Da tempo, tra i corridoi Mediaset, si vocifera di una sostituzione, anche se, ormai, i presupposti fanno pensare che Myrta rimarrà al proprio posto almeno fino a Natale.

È evidente, però, che così la situazione non può andare avanti. Gli ascolti non sono all’altezza delle aspettative e il confronto con il diretto “competitor” Alberto Matano e la sua “Vita in diretta” è ormai una partita persa.

Così, il Biscione ha già iniziato a fare i conti e, secondo Dagospia, i nomi per sostituire Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio Cinque sarebbero già saltati fuori. Si tratta appunto del volto di Mattino Cinque Federica Panicucci e il mezzobusto del Tg5 Simona Branchetti.

In vista per Merlino, nel caso dovesse la sostituzione dovesse concretizzarsi, Mediaset starebbe studiando un talk show politico su Rete 4. Non resta che rimanere sintonizzati per scoprire i prossimi sviluppi e, soprattutto, chi la spunterà tra Branchetti e Panicucci.