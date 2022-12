Porta a Porta ospiti stasera: anteprima sulla finale di Ballando con le Stelle

Porta a Porta ospiti stasera: nel salotto di Bruno Vespa prenderanno posto Provenzano e Mulè oltre al cast di Ballando con le Stelle

Tutto pronto per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento su politica, cronaca e mutamenti della società su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Nelle tre puntate settimanali del martedì, mercoledì e giovedì si affrontano tutti i temi più caldi del momento con il contributo di ospiti di primo piano in grado di fornire una lettura più approfondita degli eventi.

Il programma condotto da Bruno Vespa questa sera 13 dicembre andrà in onda in seconda serata alle 23:05 e vedrà come ospiti il vicesegretario del Pd, Giuseppe Provenzano, e il vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè. In vista della finale di Ballando con le Stelle ci saranno anche Milly Carlucci, Paolo Belli e le sei coppie di ballerini già finaliste.