Porta a Porta ospiti stasera: Vespa commenta i risultati delle Regionali

Porta a Porta ospiti stasera: puntata speciale sui risultati delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia

Tutto pronto per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento su politica, cronaca e mutamenti della società su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Questa sera lunedì 13 febbraio 2023 andrà in onda alle 23:40 una puntata speciale sulle elezioni amministrative in Lazio e Lombardia. Con i protagonisti di queste sfide, con ospiti politici e giornalisti, Vespa commenterà e approfondirà i risultati della tornata elettorale