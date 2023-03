Porta a Porta ospiti stasera: la rivoluzione nel Pd e Forza Italia

Porta a Porta ospiti stasera: nel salotto di Bruno Vespa prenderanno posto Francesco Boccia del Pd e Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia

Tutto pronto per una nuova puntata di Porta a Porta, il programma di approfondimento su politica, cronaca e mutamenti della società su Rai1 condotto da Bruno Vespa. Nelle tre puntate settimanali del martedì, mercoledì e giovedì si affrontano tutti i temi più caldi del momento con il contributo di ospiti di primo piano in grado di fornire una lettura più approfondita degli eventi.

Il programma condotto da Bruno Vespa oggi 28 marzo 2023 andrà in onda in seconda serata alle 23:50 e vedrà come ospiti Francesco Boccia del Pd e Licia Ronzulli, presidente dei senatori di Forza Italia, per riflettere anche sull’attualità politica. Nella seconda parte di Porta a Porta Giuseppe Fiorello presenta il nuovo docu-film di Rai 1 "I cacciatori del cielo", dedicato al centenario dell’Aeronautica, nel quale interpreta l’asso dell’aviazione Francesco Baracca. Insieme con l’attore partecipa anche il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Luca Goretti.