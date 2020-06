Postalmarket, torna lo storico catalogo ma in versione online

Torna Postalmarket. Ed è rigorosamente digitale. A rilanciare lo storico catalogo illustrato è l'imprenditore friulano Stefano Bortolussi che ha acquistato il marchio nel 2018. Fondato nel 1959 dall'imprenditrice milanese Anna Bonomi Bolchini, Postalmarket era andato incontro a fallimento nel 2015, già in una versione digitale. Adesso, il catalogo che ha importato in Italia dagli Stati Uniti la vendita per corrispondenza, con celebri testimonial come Milva, Laura Antonelli, Natalia Estrada, Simona Cavallari, Isabella Ferrari, debutterà entro Natale in versione online, più una versione cartacea per gli abbonati nostalgici dei vecchi tempi. L'obiettivo? "Essere l'Amazon italiano". Lo dichiarano Stefano Bortolussi e il suo socio Francesco D’Avella, titolare della piattaforma di e-commerce Store Eden, che aggiungono: "Si punta sull'effetto amarcord". Insieme, dopo aver costituito la Postalmarket Srl, contano di trovare in breve tempo un investitore di startup, e puntano a un fatturato tra i 500 milioni e il miliardo di euro nell'arco di cinque anni.