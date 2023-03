Presa diretta, anticipazioni: la guerra dei chip, il triangolo Taiwan-USA-Cina

Presa diretta, anticipazioni: questa sera di parlerà di microchip e della competizione globale su questa tecnologia tra USA, Cina ed Europa

Tornano le inchieste di Presa diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona con l'obiettivo di approfondire e raccontare le questioni più attuali per cercare di capire un mondo sempre più complesso. La puntata in onda questa sera alle 21.20 su Rai3. si intitola “La guerra dei chip” ed è stata realizzata da Riccardo Iacona con Marcello Brecciaroli, Pablo Castellani, Marianna De Marzi, Francesca Nava, Paola Vecchia, Fabio Colazzo, Matteo Delbò, Alessandro Marcelli.

Soffiano nuovi venti di guerra: pochi giorni fa il presidente cinese Xi Jinping ha dato ordine al suo esercito di essere pronto a invadere Taiwan "entro il 2027". Lo ha rivelato il capo della Cia, William Burns, in un'intervista alla Cbs. E l’Europa? Quali saranno le sue scelte politiche e strategiche?

In studio, con Riccardo Iacona, la sinologa Giada Messetti, corrispondente dalla Cina e scrittrice, per capire cosa ci aspetta.

Presa diretta, anticipazioni: da Taiwan alla Silicon Valley, impazza la guerra dei chip

Presa diretta è andata a Taiwan, dove c’è il più grande sistema industriale per la produzione di chip al mondo. Il 60% del mercato globale e il 90% dei microchip più avanzati, vengono prodotti su questa isola. Chi li possiede avrà in mano gli strumenti per dominare il pianeta, armi, tecnologia, Intelligenza Artificiale.

E’ per questo che proprio su Taiwan si stanno concentrando le tensioni più forti della battaglia commerciale e industriale tra Stati Uniti e Cina. Taiwan è diventato il prossimo “fronte” di una guerra tra grandi potenze.

Nella Silicon Valley in California, poi, Presa diretta è andata per capire le ragioni e le conseguenze dell’introduzione da parte americana delle più severe misure protezionistiche mai applicate alla Cina proprio sul fronte dei microchip. E dove al tempo stesso, è stato avviato un massiccio programma di investimenti per aiutare le aziende tecnologiche. Misure nate per far correre gli Stati Uniti più veloci della Cina. E’ la battaglia finale per il controllo dell’Intelligenza Artificiale. Chi la vincerà? E con quali conseguenze?

Presadiretta ha ascoltato anche le voci dei governi e le industrie del settore, i tecnici e gli analisti, ha raccolto testimonianze esclusive per capire perché attorno a questo minuscolo oggetto si gioca la sfida geopolitica del secolo. I microchip sono ovunque, per questo non possiamo più farne a meno: cellulari, tablet, computer, automobili, consolle, televisori, lavatrici, frigoriferi, qualsiasi oggetto elettronico recente funziona grazie ai microchip.

Piccolissimi ma essenziali, sono circuiti integrati che possono contenere fino a miliardi di transistor delle dimensioni che si calcolano in nanometri. La vita moderna come la conosciamo oggi non esisterebbe senza i microchip e un’eventuale interruzione della loro fornitura ci farebbe rimbalzare all’indietro di un secolo.