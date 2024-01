Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro tra i "mercatari" dell'Albergheria

Propaganda Live, ospiti stasera: si parlerà degli ambulanti di Palermo che il Comune vuole sgomberare

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la musica sarà presente in studio la storica brand francese French Fonck Federation. Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata, Constanze Reuscher e Francesca Schianchi.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi si è recato tra i “mercatari” dell’Albergheria: un gruppo di ambulanti che lotta per mantenere le proprie bancarelle di vestiti e oggetti di seconda mano al centro di Palermo. Il Comune vuole sgomberarli per riqualificare la zona, ma loro invece chiedono di essere regolarizzati e continuare a offrire merce a chi non può permettersi di comprare a prezzo di mercato.

Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi e Valerio Aprea, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.