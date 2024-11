Propaganda Live, ospiti stasera: Zoro racconta la crisi idrica in Basilicata, le anticipazioni della puntata

Propaganda Live, ospiti stasera: in studio il Maestro Nicola Piovani. In collegamento la scrittrice Chiara Valerio

Nuovo appuntamento questa sera alle 21.15 su La7 con Propaganda Live di Diego Bianchi. Per la musica sarà presente in studio il Maestro Nicola Piovani. In collegamento, invece, ci sarà la scrittrice Chiara Valerio. Tra gli ospiti fissi di Propaganda Live tornano anche questa sera Filippo Ceccarelli, Paolo Celata e Francesca Schianchi.

Nel reportage di questa sera Diego Bianchi è andato in Basilicata per raccontare la crisi idrica che la Regione sta attraversando con una visita alla diga del Camastra, che fornisce acqua alla città di Potenza e ad alcuni comuni limitrofi per un totale di circa 140mila persone. A breve non ci sarà più acqua.

Come ogni settimana ci saranno i monologhi di Andrea Pennacchi e Benedetta Olando, la satira di Makkox e la Social Top Ten con le notizie più curiose della settimana.