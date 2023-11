Pubblicità, boom di investimenti sul cinema (+133%)

Pubblicità, boom di investimenti sul cinema

La pubblicità al cinema va in tripla cifra. Lo segnala l’Osservatorio Fcp-Associnema (Fcp-Federazione Concessionarie Pubblicità) rilasciando i dati sul fatturato pubblicitario nella sale, a ottobre. Per il mese, i numeri evidenziano una raccolta totale di € 1.213.000,00, pari al +133,8% sul 2022. I dati da inizio anno segnalano per il periodo gennaio-ottobre un fatturato totale di € 5.903.000,00 pari al +22,5% sul 2022.