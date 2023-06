Pubblicità, crescono gli investimenti. Boom dei periodici (+21,9%), ma floppano radio e quotidiani

Pubblicità, crescono gli investimenti ad aprile (+1,4%)

Nielsen, leader globale nella misurazione dell'audience, dei dati e nelle analisi, ha pubblicato i risultati Ad Intel relativi al mercato pubblicitario di aprile 2023. Questi vedono gli investimenti in Italia chiudere il mese a +1,4%, portando la raccolta pubblicitaria del quadrimestre a +2,5%.

Se si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti “Over The Top” (Ott), l’andamento nel quadrimestre 2023 si attesta a +2,4%.

Relativamente ai singoli mezzi, la Tv è flat +0,3% ad aprile e in crescita del 1.1% nel quadrimestre. I Quotidiani ad aprile sono in calo del 8,3% (quadrimestre -1,4%), mentre i Periodici crescono del 21,9% (quadrimestre 6,8%). In calo anche la Radio ad aprile -8.8% (quadrimestre +3,7%).