Pubblicità digitale, ecco il settore che investe di più. I trend di aprile

Pubblicità digitale, ad aprile il settore della distribuzione è quello che investe di più: i dati di Adjinn

Il settore della distribuzione è al primo posto nella classifica degli investimenti in pubblicità digitale nel mese di aprile. Una leadership che viene confermata, dopo il primo posto di marzo. Lo rivelano i dati di Adjinn, multinazionale con expertise in servizi di digital advertising measurement e benchmarking data, presente in 38 Paesi fra cui l’Italia.

La grande distribuzione organizzata, che include sia il largo consumo, sia la distribuzione specializzata in specifiche categorie di beni, è in vetta con un 11,5% di share of voice d’investimento (11,9% a marzo), a dimostrazione - sottolinea Adjinn - dell’importanza che sta avendo il retail media nel mercato italiano.