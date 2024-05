Puff Daddy aggredisce e picchia la ex fidanzata, il video choc

Puff Daddy, noto come Diddy e all'anagrafe Sean Combs, corre nei corridoi di un albergo, raggiunge una donna e la picchia con violenza. poi la strattona mentre è ancora a terra e la trascina via. La donna in questione è la fidanzata di Puff Daddy, Cassie Ventura.

E' stata la Cnn a trasmette il film. L'emittente Usa lo ha avuto dalle forze dell'ordine. Inutile dire che il video di Puff Daddy ha fatto in poche il giro del mondo. Gli episodi risalgono ad alcuni anni fa, visto che Cassie Ventura – cantante, attrice e modella – ha avuto una relazione con il rapper dal 2007 al 2018.

"Dopo anni di silenzio e di buio sono finalmente pronta a raccontare la mia storia e a parlare a nome mio e a beneficio di altre donne che affrontano violenza e abusi nelle loro relazioni" ha detto la stessa Cassie Ventura.

A 2016 surveillance video obtained by CNN shows Sean "Diddy" Combs violently grab, shove, drag and kick his then-girlfriend Cassie Ventura during an altercation in a hotel in California. https://t.co/JrnJhWOaQt pic.twitter.com/xeRBtoGBDV