Quali sono le principali differenze tra TV e smart TV?

La televisione ha fatto molta strada dalla prima trasmissione nel 1926. Oggi sul mercato sono disponibili diversi tipi di televisori, dalla tradizionale TV CRT alle più recenti smart TV. Siamo passati nel giro di una ventina di anni da grandi e ingombranti apparecchi dotati di tubo catodico e antenne, a schermi esili, dalla qualità d'immagine straordinaria, spesso anche superiore a quella dell'occhio umano, e dall'ingombro decisamente meno eccessivo. Ma il passaggio è stato così veloce che potresti esserti perso alcuni aspetti di questa evoluzione. Ad esempio, sai quali sono davvero le differenze tra un televisore e uno smart TV? E per quale motivo conviene ormai acquistare esclusivamente un dispositivo che sia smart? Scopriamolo insieme.

Le principali differenze tra un normale TV e uno smart TV

Con il termine smart TV si intende un tipo di televisore dotato di connettività Internet e molte altre funzionalità che consentono agli utenti di accedere ai contenuti e di utilizzare le applicazioni sul proprio televisore.

La principale differenza tra un normale TV e uno smart è appunto la connettività. I televisori di nuova generazione dispongono di connettività Internet e possono accedere ai contenuti da diverse fonti, come siti web di streaming, servizi di video on demand e app preinstallate e integrate.

Un'altra differenza tra TV normali e smart TV è la possibilità di utilizzare le applicazioni, anche quelle non legate allo streaming. Dispongono di un app store che consente agli utenti di scaricare e utilizzare diverse app sul proprio TV, tra cui social media, app di streaming musicale, di news, di informazioni, giochi e così via.

Infine, un'altra differenza sta nella possibilità di connettersi ad altri dispositivi. Gli smart TV possono più semplicemente collegarsi con sistemi audio domestici, console di gioco e altro ancora, mentre solitamente le vecchie TV tradizionali potevano riuscirci solo attraverso cavi di alimentazione (e non tutti i modelli).

Come faccio a sapere se il mio TV è smart?

Se non sei sicuro che il tuo televisore sia smart, ci sono alcuni modi per scoprirlo. Il primo è guardare le specifiche o l'elenco delle caratteristiche. Se si parla di "smart TV" o "TV predisposta per Internet", allora la risposta non va cercata altrove. Un altro modo per determinare se la tua TV è smart è vedere se ha un modem integrato o se può connettersi a Internet tramite un modem esterno. Se può, allora avrai un modello sicuramente considerabile come “smart”.

Una volta stabilito che il tuo sia davvero uno smart TV, per sfruttarlo al meglio ricorda di effettuare questi passaggi: connettiti a Internet; scarica le app che preferisci; configura le impostazioni a seconda dei tuoi bisogni, modificando parametri video, audio e così via.

Come funzionano gli smart TV e quali sono i vantaggi

Quando senti il termine "smart TV", potresti pensare che si tratti solo di un modo per fare marketing sfruttando alcune funzionalità extra. Ma come abbiamo visto questi apparecchi non sono semplici televisori, ma quasi dei computer basilari, motivo per cui riescono a fare cose impossibili per i modelli precedenti.

Per poterli sfruttare al massimo c'è però bisogno di avere una connessione a Internet soddisfacente e stabile, in grado di permettere di utilizzare tutte le app e i servizi streaming necessari per rendere le funzioni smart davvero utili.

Se pensi che il costo di un televisore di ultima generazione sia però troppo alto, potrebbe essere utile soffermarsi su alcuni vantaggi spesso sottovalutati di questo tipo di apparecchi: