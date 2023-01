Quarta Repubblica, anticipazioni: dieta del futuro? Grilli e carne sintetica

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: questa sera ospite Berlusconi. Si parlerà anche di case green, Geo Barents e case occupate a Roma

Oggi 30 gennaio 2023 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Porro intervisterà il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ma si parlerà anche di direttive europee sulle case green, al via libera per la farina di grillo, fino all’ipotesi della carne sintetica in arrivo sulle nostre tavole. Sono le ultime mosse dell’Unione europea che rischiano di dare una stangata agli italiani e mettere in difficoltà la filiera agroalimentare del made in Italy.

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera 30 gennaio 2023

Con reportage, cifre e approfondimenti, la puntata si occuperà anche di immigrazione con gli sviluppi sullo sbarco della nave Ong Geo Barents nel porto di La Spezia. Infine, un focus tra le case occupate nel comune di Roma con il discusso bando del sindaco Gualtieri riservato agli immigrati.

Parteciperanno al dibattito l’eurodeputata Pd, Elisabetta Gualmini, il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, Toni Capuozzo, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi. Non mancheranno le incursioni di Gene Gnocchi.