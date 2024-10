Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni di stasera: Porro intervista una sopravvissuta all'attacco ad Israele del 7 ottobre

Quarta Repubblica, ospiti e anticipazioni: Porro intervista Moran Stella Yanai, una delle donne rapite nell'attacco ad Israele del 7 ottobre 2023

Oggi 7 ottobre 2024 torna Quarta Repubblica, il programma di approfondimento condotto da Nicola Porro, con un nuova puntata come sempre il lunedì alle 21.30 su Rete 4. Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Quello centrale è l’anniversario del massacro del 7 ottobre del 2023 con un’intervista esclusiva a Moran Stella Yanai, rapita proprio quel giorno durante il rave e tenuta in ostaggio da Hamas per 54 giorni.



A seguire gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente e un focus sulle manifestazioni pro-Palestina di Roma. Infine, spazio al caso Bayesian.



Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Pierluigi Battista, Marco Revelli, Marta Ottaviani, Alessandra Viero, Vittorio Sgarbi, Hoara Borselli e Marco Berry.