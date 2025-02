Quarto Grado, anticipazioni stasera: le ultime novità sul processo d'appello ad Alessia Pifferi e il caso Resinovich

Quarto Grado, anticipazioni stasera: si parlerà dei casi di Alessia Pifferi e Liliana Resinovich

Nuova puntata di Quarto Grado, il programma che ogni venerdì alle 21.25 su Rete 4 racconta casi e misteri di cronaca con la conduzione di Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero. Questa sera il programma torna sul caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo, in primo grado, per l'omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana. La bimba, 18 mesi, è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, sola, per sei giorni. Lunedì prossimo inizia il processo d’Appello: la difesa della donna chiede una nuova perizia.



Nel corso della puntata si torna anche sulla vicenda di Liliana Resinovich, trovata senza vita il 5 gennaio 2022, in un bosco nei dintorni di Trieste. A giorni ne verranno svelate le cause della morte: le lesioni trovate sul corpo di Lily indicano un’aggressione. È stata picchiata, prima di perdere la vita?



A Quarto Grado, inoltre, confermati gli interventi di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi, Caterina Collovati, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.