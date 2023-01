Quotidiani, cala La Verità di Belpietro. Vendite rosso sangue per il Corriere

Quotidiani, La Verità di Belpietro perde copie. Novembre di sangue anche per il Corriere. Bene il Sole 24 Ore e i colossi sportivi

I mondiali fanno fare il boom ai quotidiani sportivi, ma crollano i principali colossi dell'informazione. A novembre, secondo i dati Ads, c'è stato un calo generale delle vendite dei giornali in edicola. A fare il tonfo più rumoroso è "Il Fatto Quotidiano" di Marco Travaglio. Il quotidiano perde infatti, rispetto a ottobre, il 4,33% passando da 52.807 a 50.523 copie vendute.

Successivamente è il turno del Giornale. L'ex quotidiano dei Berlusconi, passato recentemente nelle mani della famiglia Angelucci, a novembre lascia sul campo rispetto al mese scorso il 4,08% con 30.719 copie vendute rispetto alle precedenti 32.027.

"La Verità", diretta ed edita da Maurizio Belpietro, spezza la scia di risultati positivi e perde il 2,80% delle copie vendute rispetto al mese scorso, totalizzando 35.214 copie rispetto alle 36.230 di ottobre. Non si salva neanche il "Corriere della Sera" che passa da 262.322 copie vendute a un totale di 256.042 nel mese di novembre. Per il colosso di Urbano Cairo e Rcs Media Group la perdita è del 2,39%.

Perdite minori, ma comunque risultato in rosso, per "La Stampa" che a novembre vende 92.804 copie rispetto alle 94.409 di ottobre (-1,70%). Stessa sorte per "Il Messaggero", che vende 69.111 contro le 69.710 di novembre perdendo così lo 0,86% di copie vendute. In negativo anche "Repubblica", altro colosso dell'informazione edito da Gedi, che si ferma a 130.216 copie vendute contro le 131.007 del mese precedente perdendo sul campo lo 0,60%.

Boom dei quotidiani sportivi. Volano le vendite di Corriere dello Sport e Gazzetta

Ma non per tutte le testate novembre è stato un mese negativo. Infatti, il "Sole 24 Ore" totalizza 136.361 copie vendute contro le 132.572 di ottobre andando a guadagnare il 2,86%. Ed ecco che entrano in campo i quotidiani sportivi. A novembre, secondo i dati Ads, la "Gazzetta dello Sport" vola con 116.270 copie vendute 106.110 rispetto al mese precedente totalizzando un incremento del 9,57%.

Segue la stessa scia anche il "Corriere dello Sport" che sfonda il muro del +10% vendendo un totale di 42.030 copie rispetto alle 38.164 di ottobre.