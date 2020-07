Radio Italia, compilation Summer Hits 2020 e nuovo logo

Radio Italia Summer Hits 2020” contiene 30 grandi hits italiane! E’ una produzione "Solomusicaitaliana", etichetta discografica guidata da Stefano Contestabile. Distribuita da Sony Music, Radio Italia Summer Hits 2020, è in vendita ad un prezzo consigliato di 14.99 .

CD 1

01 Elodie Guaranà

02 Tommaso Paradiso Ma lo vuoi capire?

03 Marracash, Elisa Neon - Le ali

04 Achille Lauro feat. Gow Tribe 16 Marzo

05 Levante Tikibombom

06 Fedez Problemi con tutti (Giuda)

07 Cesare Cremonini Giovane stupida

08 Emma Luci blu | 09 Random Sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa

10 Brunori Sas Capita così

11 Tiziano Ferro, Jovanotti Balla per me

12 Francesco Gabbani Il sudore ci appiccica

13 Le Vibrazioni Per fare l'amore

14 Giordana Angi Amami adesso

15 Biagio Antonacci Per farti felice

CD2

01 Annalisa Houseparty

02 J-AX Una voglia assurda

03 Willie Peyote, Shaggy, Don Joe Algoritmo

04 Diodato Un'altra estate

05 Pinguini Tattici Nucleari Ridere

06 Irama Mediterranea

07 CARA, Fedez Le feste di Pablo

08 The Kolors Non è vero

09 Zucchero Soul Mama

10 Danti feat. Luca Carboni, Shade Canzone sbagliata

11 Gianna Nannini Assenza

12 Max Pezzali Sembro matto

13 Nek Ssshh!!!

14 Francesco Renga Insieme: Grandi Amori

15 Nina Zilli, Nitro Schiacciacuore

A Radio Italia c’è voglia di ripartire su tutti i fronti. Dal 27 giugno si è rinnovata tutta la veste grafica della radio, a cominciare dal logo disegnato da Sergio Pappalettera per arrivare a tutte le sue declinazioni. Un’immagine tutta nuova, con un pizzico di spirito rivoluzionario che si lega all’animo allo stesso tempo solido e fuori dagli schemi della storica radio.