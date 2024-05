Rai 1, tutti gli stop prima dell'estate. E in autunno Elisa Isoardi...

Rai 1, tutti gli stop dei programmi prima dell'estate

Rai 1 si prepara alla pausa estiva di alcuni programmi che ci hanno accompagnato nel corso della lunga stagione televisiva 2023/2024. Vediamo quali sono e le date dell'ultima trasmissione prevista.

TG1Mattina: venerdì 31 maggio

Unomattina: venerdì 31 maggio

E' Sempre Mezzogiorno: venerdì 31 maggio

Storie Italiane: venerdì 31 maggio

Cose Nostre: lunedì 10 giugno

La Volta Buona: venerdì 31 maggio

La Vita in Diretta: venerdì 31 maggio

Affari Tuoi: sabato 1° giugno

Italia Sì: sabato 1° giugno

Porta a Porta: giovedì 13 giugno

Il Caffè: sabato 29 giugno

Cinque Minuti: giovedì 13 giugno

Linea Verde Tipico: sabato 1° giugno

Passaggio a Nord Ovest: sabato 1° giugno

Unomattina in Famiglia: domenica 2 giugno

Domenica In: domenica 2 giugno

Da Noi… A Ruota Libera: domenica 2 giugno

Ciao Maschio: sabato 1° giugno

L'Eredità: domenica 2 giugno

Linea Verde: domenica 2 giugno

Buongiorno Benessere: sabato 29 giugno

Tv7: venerdì 7 giugno

Elisa Isoardi protagonista della prossima stagione Rai

Da segnalare per il prossimo autunno che Francesca Fialdini potrebbe passare su Rai3 e nella fascia del pomeriggio domenicale di Rai1 potrebbe invece approdare Elisa Isoardi. Anche se siamo alle indiscrezioni. Si è parlato per lei anche di una conduzione in un programma dedicato alla salute, al benessere e all’alimentazione sempre sulla prima rete di viale Mazzini. In ogni caso, come ha scritto recentemente Alberto Dandolo sul magazine Oggi “Elisa Isoardi sarà una delle protagoniste della prossima stagione televisiva della Rai…”