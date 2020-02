Rai, Coronavirus: dopo denuncia di Affaritaliani Viale Mazzini va nel panico

Dopo la nostra denuncia pubblicata su affaritaliani di ieri sera (clicca qui per leggere), secondo la quale le tre reti Rai non hanno dedicato il minimo spazio in prima serata all'approfondimento sui contagi del Coronavirus in Italia (per giunta vi è stato un secondo decesso), l'Ad Fabrizio Salini ha convocato per oggi alle 13.00 una riunione d'urgenza di tutti i direttori di rete e di redazione per chiedere spiegazioni e delucidazioni a chi di dovere.

Non possiamo che essere orgogliosi del servizio pubblico che facciamo, sopperendo alle carenze di chi invece dovrebbe garantirlo perché pagato dal canone.