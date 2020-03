Rai Coronavirus: Vespa sospeso per Zingaretti. Ora sospesi Sciarelli-Giorgino?

Con l'aumento dei contagi del Coronavirus, era indubbio che anche la Rai sarebbe stata investita più o meno massicciamente dalla questione. Dopo l'ospitata di Nicola Zingaretti a Porta a Porta, pochi giorni prima dell'annuncio della positività da parte del segretario del Pd, Bruno Vespa è stato sospeso assieme al suo programma.

Di oggi invece l'annuncio del Sottosegretario alla Sanità Pierpaolo Sileri e della Viceministra dell'Istruzione Anna Ascani, entrambi risultati positivi. Il primo solo poche ore fa era ospite di Federica Sciarelli a Chi l'ha visto? e precedentemente è stato ospite di Francesco Giorgino nello Speciale Tg1.

Per par condicio, ci si attende dunque che anche i due conduttori siano "sospesi" a breve com'è accaduto per Bruno Vespa. Per giunta ci si domanda per quale motivo la Rai non abbia fermato tutti i programmi. Alla Prova del cuoco e nello studio di Settimana Ventura (trasmissioni entrambe sospese per pericolo Coronavirus) c'è più rischio contagio che non a UnoMattina o alla Vita in Diretta, rimaste invece in onda? Le maestranze dei programmi rimasti in piedi sono forse invulnerabili rispetto a quelle costrette ad andare in onda? Misteri di Viale Mazzini.