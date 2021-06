Rai, da Genah a Botteri: le nomine urgenti sul tavolo

In Rai per luglio è atteso il nuovo vertice. Nel "mazzo" sul tavolo dell'ad, oltre a un piano industriale che non ha ancora visto il traguardo, anche una cartella in particolare si trova a far la muffa da mesi, ossia quella con l'etichetta "nomine", in quanto l'ad Rai Fabrizio Salini avrebbe interrotto il deposito delle sigle ormai da un po'.

Intanto a partire da oggi, mercoledì 30 giugno, Raffaelel Genah corrispondente da Gerusalemme chiude bottega e si pensiona. Già arrivato il sostituto, o meglio la sostituta, Maria Rosa Gianniti, mentre si attende anche un capo sede subentrante, e il più papabile sarebbe il vaticanista del Tg2 Giovan Battista Brunori. Come corrispondente da Pechino, se Giovanna Botteri a partire da agosto si trasferirà a Parigi, prendendo la sedia di Alessandro Cassieri, il suo posto dovrebbe vedere candidato in pole Marco Clementi, inviato e vaticanista della redazione Esteri del Tg1. Qualora la Botteri rimanesse salda in postazione cinese, potrebbe essere affiancata dall'inviata di Rai News 24 Liana Mistreatta.

Bulbarelli invece...

Il direttore di RaiSport Auro, si legge su Adginforma.it sarebbe in attesa di tre vicedirettori. Bruno Gentili dopo gli Europei si pensionerà. I papabili sarebbero l’ex vicedirettore del Tg2, Giovanni Alibrandi e l’inviato di RaiSport Paolo Paganini, il segretario di redazione Sandro Iacobini e il caporedattore Alessandro Fabretti.

A Rai Parlamento

Si attende un caporedattore responsabile redazione “telegiornale”, da collocarsi alle dipendenze di Antonio Preziosi. Inoltre un caporedattore redazione del “nuovo canale istituzionale”, dove alla direzione c'è Luca Mazzà. All'interno poi del programma di valorizzazione delle risorse interne alle testate, i nomi suln tavolo sarebbero quelli di Incoronata Boccia, in forza alla Tgr, e Francesca De Martino già a Rai Parlamento.

Manca infine un direttore alla nuova direzione orizzontale approfondimento voluta da Salini, che ora ha 180 giornalisti con “giusto contratto”. Servono poi 7 direttori delle sedi regionali di Palermo, Firenze, Cosenza, Pescara, Bari, Perugia, Cagliari. Un vicedirettore al Tg1, dove Simona Sala non è mai stata sostituita. E un vicedirettore al Tg3, dove il 30 aprile Maurizio Losa, responsabile dell’edizione delle 12, è andato in pensione.