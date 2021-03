Rai, Letta vuole la figlia di Andreatta ad. Presidenza a Ferruccio De Bortoli

Tra le tante questioni di cui il governo Draghi deve occuparsi, oltre a quelle della lotta al Coronavirus e della grave crisi economica in atto in seguito alla pandemia, c'è anche quella relativa alle nomine pubbliche. A luglio vanno in scadenza i vertici della Rai e anche se i tempi non sono proprio maturi - si legge sulla Verità - i due grossi eventi politici accaduti nell'ultimo mese hanno portato un'improvvisa accelerata nella discussione. Con il nuovo esecutivo Draghi e la fresca nomina di Segretario del Pd di Enrico Letta, la governance della tv pubblica è diventato argomento di cui occuparsi, perchè la questione richiede tempo e spesso provoca discussioni infinite.

L'ad Fabrizio Salini e il presidente Marcello Foa - prosegue la Verità - potrebbero essere sostituiti. Proprio il neo segretario del Pd spinge per un cambio e avrebbe già in testa i successori. Per il ruolo di ad piace Eleonora Tinny Andreatta, figlia di Beniamino, padre politico di Letta. Attualmente è dirigente a Netflix, ma tornerebbe volentieri in Rai, dove in passata è stata responsabile di Rai Fiction. Mentre per la presidenza, il nome che circola è quello di Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera.