Rai, Nicola Rao verso la direzione del Tg2: prenderà il posto di Sangiuliano

Rai, Nicola Rao verso la direzione del Tg2: domani 14 dicembre la nomina in Cda

E' arrivata ai consiglieri, secondo quanto si apprende, la proposta dell'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes per la direzione del Tg2. Il nome scelto è quello del vicedirettore del Tg1 Nicola Rao, che prenderà il posto di Gennaro Sangiuliano, passato al ministero della Cultura, dopo l'interim di Carlo Pilieci. Il gradimento del Cda è atteso nella riunione in programma domani, mercoledì 14 dicembre, alle ore 9.

Non dovrebbero mancare i voti per raggiungere la maggioranza, ma sono da monitorare in particolare le scelte dei consiglieri indicati dall'opposizione Francesca Bria e Alessandro Di Majo, oltre a quella di Riccardo Laganà, eletto dai dipendenti.

Chi è Nicola Rao

Giornalista professionista dal 1989, per oltre sedici anni ha lavorato all’agenzia di stampa Adnkronos come cronista giudiziario e poi come giornalista parlamentare. Dall’intervista esclusiva a Mario Tuti, in cui annunciava di voler chiudere con la lotta armata, a quella realizzata in carcere ad Ali Ağca, a dieci anni dall’attentato a Giovanni Paolo II. Rao per l’agenzia di stampa si è occupato delle elezioni politiche ma anche delle stragi di Cosa Nostra, con grande attenzione al terrorismo "rosso" e "nero".

Una svolta nella sua carriera nel 2003, l’arrivo in Rai al Tg2 come giornalista parlamentare, prima come caposervizio e poi come vicedirettore della redazione politica. Sette anni dopo, nel 2010, è il responsabile della redazione del TGR Lazio, con la qualifica di caporedattore centrale. Dal 2017 vicedirettore della Testata Giornalistica Regionale della Rai. Infine, considerato in quota Fratelli d’Italia, a settembre 2021 era approdato al Tg1 come vicedirettore.