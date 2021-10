Rai, vogliono silurare Carboni con una donna

Sul quotidiano online spraynews.it a firma di Francesca Bellini compare una notizia spray molto ghiotta: le quote rosa usate per far fuori il direttore del tg1

Notizia spray: “nascondere dietro al nome di una donna la volontà’ di silurare il bravissimo CARBONI”

Si sa che la Rai non cambia mai. E così, si chiacchiera di meritocrazia e poi ci si adopera per far fuori l’unico direttore che ha davvero performato in modo eccellente sui dati di ascolto. Come si fa dunque a giustificare l’amoveautur dell’unico direttore che sarebbe da premiare ? Semplice. Si tirano fuori le quote rosa! Ed ecco allora che in nome della differenza di genere e per lasciare invariati tg2 e tg3 si cominciano a sussurrare nei corridoi di viale Mazzini i nomi di tra valenti colleghe: Monica Maggioni, Simona Sala e Costanza Crescimbeni, tutte e tre molto brave e molto competenti.Avanti tutta. Il Gattopardo ha dato una altra autorevole zampata!