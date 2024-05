RaiWay e Ei Towers, il matrimonio si avvicina. Sinergie per 400 milioni

RaiWay e Ei Towers, matrimonio nell'aria. Sinergie per 400 milioni

RaiWay e Ei Towers: è dal 2015 che questo matrimonio è nell'aria. In quell'anno, EiTowers che ora appartiene al 60% al fondo F2i e al 40% a Mfe-Mediaset, era in mano alla società del biscione che l'aveva creata per diffondere le sue reti televisive. Nel 2015 Ei Tower aveva lanciato un'opa per rilevare il 67% di RaiWay, ossia la quota che era in mano alla Rai, oggi al 64%. La proposta, sensata sotto un profilo industriale decadde subito bocciata, oltre che dal regolamento, visto che la Rai non poteva per decreto governativo scendere sotto il 51%, anche da Consob e Antitrust. Ora le cose sono cambiate. Un decreto del consiglio dei ministri autorizza la Rai a scendere sotto il 30%. E anche la compagine azionaria di EiTowers è cambiata dato che ha ceduto la maggioranza a F2i, un fondo che fa capo a Cdp. Ma c'è anche dell'altro.

Infatti il ciclo di vita del digitale terrestre si sta esaurendo e le frequenze in banda 700 Mhz sono garantite ancora fino al 2031, poi bisognerà capire se l'ormai vecchia tecnologia si evolverà ancora anche se lo streaming via Internet potrebbe sostituirla egregiamente, cosa che, a quel punto renderebbe davvero interessante l'investimento di Kkr nella rete Telecom. E cosa accadrà alle torri di Ei Towers e RaiWay? Potrebbero essere convertite in torri tlc per il cosiddetto Internet of Thing (Iot) ma anche per potenziare i servizi esistenti sul 5G. L'operazione di fusione tra le due società delle torri, che dovrebbe portare a sinergie per 400 milioni e a un dividendo straordinario, non ha scaldato il titolo RaiWay in Borsa che da inizio anno ha perso circa il 5%.