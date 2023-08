Reazione a catena, imbarazzo in studio per il doppio senso a luci rosse. Video

Reazione a catena, imbarazzo e risate in studio: "C'è chi l'appoggia e chi l'infila ...". VIDEO

Nella puntata del 31 luglio del game show "Reazione a catena", su Rai 1, un doppio senso ha messo a dura prova l’autocontrollo dei concorrenti. Nel gioco “Quattro per una” il conduttore Marco Liorni ha snocciolato, uno alla volta, gli indizi che portavano alla parola da indovinare. Indizi che però si prestavano benissimo a interpretazioni piccanti. “Può essere semplice” ha esordito il conduttore, prima di proseguire con il secondo e terzo suggerimento che nell’ordine erano: “C’è chi l’infila e c’è chi l’appoggia“, “Si piega ma non si spezza“. Le due squadre protagoniste hanno tentato, invano, di trattenere le risate. Dapprima i loro volti hanno assunto espressioni poco naturali per camuffare i sorrisi sotto i baffi, ma in un secondo momento i concorrenti si sono lasciati andare a risate liberatorie mentre il padrone di casa ironicamente ha commentato: “Ragazzi, non riesco a capire perché ridete ... Non capisco questa ilarità”. La soluzione, però, era semplicemente “carta”.

