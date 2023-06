Revolut punta 10 mln sulla pubblicità, on air il suo primo spot tv

Revolut investe 10 milioni sulla pubblicità, on air il nuovo spot

Si chiama "Your Way In" e sfida gli stereotipi della finanza promuovendo l'empowerment finanziario per tutti, la nuova campagna pubblicitaria di Revolut che segna il debutto televisivo dell’app fintech in Italia. Per Revolut, infatti, si tratta del primo spot tv nonché della prima campagna di brand nel nostro Paese, che arriva pochi mesi dopo il raggiungimento per l’app del traguardo di 1 milione di clienti in Italia. Adesso l'obiettivo della società è quello di crescere ulteriormente nel Paese e diventare l'app bancaria più scaricata nel 2023.

GUARDA LO SPOT

Per raggiungere questo risultato, l'Italia è stata scelta come primo paese del Sud Europa a lanciare la nuova campagna dell'azienda, già live su diversi mass media tra cui la tv.

Lo spot televisivo, in onda dal 18 giugno per sette settimane, è un concentrato di energia e accompagna gli spettatori in un viaggio pieno di azione attraverso il mondo, insieme a personaggi in cui possono facilmente identificarsi: un viaggiatore che paga - a tassi di cambio competitivi e senza costi nascosti - cibo e bevande mentre viaggia in diversi paesi, passando per una boulangerie francese, un vagone ferroviario in India e in un mercato di Hong Kong; una giovane donna in casa che chiede denaro - tramite trasferimento P2P istantaneo e gratuito - all'amica che si sta allenando su una cyclette; un uomo che arriva surfando in poltrona per aiutare il suo "bae" ad acquistare una tazza in dollari di Singapore, grazie all'FX in-app di Revolut; un adolescente che si precipita in un barbiere di Praga per una rapida rifinitura e paga contactless con la sua carta Revolut <18.