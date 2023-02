Rocchetta, on air il nuovo spot con Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è il nuovo volto di Acqua Rocchetta. On air lo spot

Rocchetta continua nella sua campagna in nome della salute e del benessere e lo fa scegliendo una nuova testimonial, la show girl Michelle Hunziker. La conduttrice tv ed ex modella svizzera diventa la portavoce di Acqua Rocchetta e dei suoi effetti benefici per la pelle.

Nel nuovo spot per il brand di acqua del gruppo CoGeDi, Michelle Hunziker racconta dal salotto di casa il suo segreto di bellezza, gelosamente custodito in frigorifero, ovvero l'acqua che sgorga dalla sorgente nel cuore dell'Umbria che - come dimostrano nuovi studi in vitro condotti presso il Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea legato all'Università di Napoli Federico II - depura l'organismo dall'interno e contribuisce a rigenerare le cellule della pelle.

Come scrive Engage, la campagna pubblicitaria con la neo-testimonial Michelle Hunziker è già presente su tutti i media (a partire dalla televisione e da social e digital con il planning gestito da Mindshare) per informare i consumatori sugli effetti benefici di Rocchetta per la salute e bellezza della pelle. Coinvolte in particolare le principali emittenti tv, le radio nazionali e locali, le testate femminili, familiari e salutistiche e un’ampia campagna digital e social.

Rocchetta, vuole comunicare l’azienda, grazie alla sua bassa concentrazione di sali che la rende super leggera, si è rivelata capace di idratare naturalmente la pelle e di penetrare negli spazi intracellulari spazzando vie le scorie.

Infatti, nuovi studi condotti presso il Laboratorio di Fisiopatologia Cutanea afferente alla Cattedra di Dermatologia dell’Università di Napoli Federico II diretta dalla professoressa Fabbrocini e recentemente pubblicati sull’Italian Journal of Dermatology and Venereology, dimostrano che Acqua Rocchetta contribuisce all’idratazione dell’epidermide e ne mantiene la fisiologica rigenerazione cellulare.

Anche il Ministero della Salute ha riconosciuto che “Acqua Rocchetta contribuisce all’idratazione dell’epidermide e ne mantiene la fisiologica rigenerazione cellulare” (decreto del Ministero della Salute n. 4415 del 22.11.2022). Ecco perché Acqua Rocchetta, conclude CoGeDi "potrebbe essere definita un cosmetico naturale".