Pertini, arriva la serie tv sul presidente più amato dagli italiani

"Avanti Avanti!", presto in tv la serie dedicata a Sandro Pertini: in arrivo una miniserie e un cortometraggio

In arrivo in tv una mini-serie e un cortometraggio su Sandro Pertini. “Avanti Avanti!”, questo il nome del progetto in realizzazione a Genova, prodotto da Hermes Movie, sostenuto da Genova Liguria Film Commission e dalla Scuola d’arte cinematografica di Genova. Il lavoro prevede due fasi: un cortometraggio di 30 minuti che verrà presentato nell’ambito di rassegne e festival. Poi, una miniserie televisiva in due parti, la cui delegata alla produzione è Giovanna Cacciatore.

A interpretare il Presidente più amato dagli italiani, Christian Adorno Bard. Con una forte impronta storica, il film trarrà anche elementi dalla tragedia greca, come ad esempio il coro. Non solo, tra i personaggi spicca anche una divinità: il dio della guerra Marte, interpretato dal rapper Moreno.

La trama, in sintesi, è questa. La storia parte dal personaggio di Nino, partigiano socialista, che, nel marzo 1945 durante gli ultimi mesi della Seconda Guerra Mondiale, incontra Marcello, dall’altra parte della barricata, la Repubblica Sociale Italiana. I due vivono a stretto contatto per varie vicissitudini fino ad arrivare agli anni ’80. Qui, le lotte e le sofferenze per l’affermazione di un pensiero diventano centrali nell’ascesa politica, sociale e umana della figura protagonista della pellicola: Sandro Pertini.

A capo della sceneggiatura troviamo Rosa Johanna Pintus, mentre alla regia troviamo Marco Bracco. “E’ un film dedicato al pensiero, alle idee, alle lotte che hanno animato la vita di Pertini”, racconta il regista. “Avanti Avanti! pur non essendo un musical, vede dialogare più linguaggi: recitazione, canto, danza e musica”. Presenti nel cast, anche Mattia Semeria De Regibus, odello genovese vincitore de “Il più bello d’Italia 2021”, nel ruolo di un marine americano, e due attori del Teatro nazionale di Genova, Igor Chierici e Bruno Ricci.