Sanremo 2022, arriva Checco Zalone: tutte le curiosità sul comico ex Zelig

Checco Zalone a Sanremo 2022, il lancio della nuova canzone sulla pandemia e il monologo: le anticipazioni

Tutti pronti per il debutto di Checco Zalone a Sanremo. Per la prima volta nella sua carriera, il comico barese salirà sul palco dell’Ariston. E, come preannuncia Dagospia.com, la performance di Zalone sarà composta da un monologo e dall’annuncio di una nuova canzone.

Dopo i tanti no degli anni scorsi, Zalone, al secolo Luca Pasquale Medici, ha ceduto alle lusinghe di Amadeus. Cosa farà quindi? Un monologo legato all'attualità e lancerà una nuova canzone. Di cosa si tratta? Gira voce che il brano in questione dovrebbe occuparsi di pandemia. Ovviamente, come sempre, alla Zalone style.

Checco Zalone a Sanremo 2022: chi è, come si chiama, programmi tv e film

Nato a Bari nel 1977, Luca Medici è un comico e cabarettista. Da allora la sua carriera ha avuto una traiettoria ascendente grazie alla partecipazione a "Zelig", così come per i suoi film. Considerati capolavori della commedia italiana, sempre in alto nelle classifiche del box office, “Cado dalle nubi”, “Che bella giornata”, “Sole a catinelle”, “Quo vado?” e “Tolo Tolo” hanno consacrato Checco Zalone come uno dei comici più richiesti e amati dagli italiani.