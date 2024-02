Sanremo, Amadeus ha stufato: il 54% non vede il Festival. Sondaggio

Sanremo perde l'interesse degli italiani: il 54,6 % non l'ha visto. Sondaggio

Il Festival di Sanremo è sicuramente un evento che catalizza l’attenzione degli spettatori, tra critiche e grandi elogi. Ma quest’edizione, secondo Termometro Politico, ha perso l’appeal del pubblico. Il campione è stato interpellato tra il 6 e l’8 febbraio e quindi c’è stato anche modo di valutare (tra la preview e i primi giorni di festival) la 74esima edizione di Sanremo. La stragrande maggioranza (54,6%) non ha visto Sanremo. Poi, c’è generalmente una continuità tra chi lo trova sempre piacevole (16,9%) e chi invece non lo trova di suo gradimento (16,6%). Le risposte minoritarie sono quelle “di cambiamento”, con un 3,8% che sostiene che fosse meglio negli anni scorsi e un 5,2% che, al contrario, trova questa 74esima edizione come migliore rispetto al passato.