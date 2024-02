Sanremo, Amadeus: "Cecchettin critica Mare Fuori? Per me bello". Su Ferragni..

Sanremo 2024: Amadeus, 'Elena Cecchettin critica Mare Fuori? Per me è stato bello'

Elena Cecchettin ha criticato la presenta dei protagonisti di 'Mare Fuori sul palco dell'Ariston? "Pieno rispetto il dolore di Elena e della famiglia, noi riteniamo che quello di 'Mare Fuori' sia stato un intervento bello, ma rispetto il suo parere". Risponde così Amadeus alle domande dei giornalisti in riferimento alle dichiarazioni di Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, uccisa barbaramente qualche mese fa, che sui suoi social ha criticato aspramente la presenza dei giovani attori della fiction. "Se la chiamerò privatamente? No, non la conosco. Non ho il cellulare. Credo di non aver offeso nessuno. Chiami qualcuno quando ti devi scusare, non quando non devi farlo", aggiunge Amadeus.

Elena Cecchettin aveva criticato le 'frasi sull'amore' lette dagli attori di Mare Fuori a Sanremo 2024. "Le frasi ascoltate ieri (martedì, ndr) su quel palco sono roba da Baci Perugina. E soprattutto sono frasi sull’amore. Ma l’amore non ha niente a che vedere con la violenza maschile", le parole in una storia su Instagram della sorella di Giulia Cecchettin.

Sanremo, Amadeus: Ferragni sul palco? Se avesse chiesto avrei detto sì

“Se Chiara Ferragni mi avesse chiesto di venire” al Festival di Sanremo, “glielo avrei permesso”. Lo ha detto Amadeus in conferenza stampa rispondendo alla domanda se direbbe sì a una ospitata di Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2024: Amadeus, vengono i Jalisse? Io non so niente...

Mistero sui Jalisse. "Vengono? Io non ne sono niente..." dice Amadeus dopo che si sono diffuse notizie su una loro partecipazione alla serata 27 anni dopo 'Fiumi di parole'.

Sanremo: Amadeus, 'nessun rammarico, solo felicità'

"Nessun rammarico, solo felicità". Così Amadeus traccia un bilancio del suo quinquennio alla guida del Festival alla vigilia della finale di Sanremo 2024. "Rammarico non ne ho. Tutto quello che è successo in questi 5 anni l'ho voluto e spesso è andato oltre le mie aspettative", dice. "Ho voluto chiedere questo Sanremo con questo claim 'Sanremo si ama', perché del festival dovremmo andare orgogliosi. È giusto evidenziare aspetti negativi e positivi ma dobbiamo fare in modo che il festival rimanga il grande patrimonio che è per il Paese", conclude.