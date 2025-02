Sanremo 2025, seconda serata: artisti in gara, scaletta, co-conduttori e ospiti

Sanremo scaletta seconda serata: Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica i co-conduttori. Ospite Damiano David

Il 12 febbraio andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. La diretta inizierà alle 20.40 e potrete seguirla su Rai1 e in streaming su RaiPlay. Questa sera sarà possibile per la prima volta votare per il proprio artista preferito inviando il codice a lui/lei associato via SMS al numero 475.475.1 o chiamando l'894.001 da telefono fisso. In alternativa si può votare online anche dall'app ufficiale o dal sito di Sanremo 2025. I codici degli artisti verranno trasmessi in sovraimpressione nel corso della serata.

Sanremo scaletta seconda serata: i cantanti in gara

Nella seconda serata si esibiranno solo 15 dei big in gara (i restanti saliranno sul palco nella serata successiva del 13 febbraio) e per determinare la classifica al televoto verrà affiancato il giudizio della Giuria delle Radio.

Per quanto riguarda le nuove Proposte, invece, i 4 semifinalisti si sfideranno in una doppia votazione con televoto, Giuria della Sala Stampa, tv e Web, e la Giuria delle Radio che contribuiranno al risultato finale con un preso rispettivamente del 34%, 33% e 33%. Da qui emergeranno poi i 2 finalisti.

Di seguito la lista completa degli artisti in gara e relativi brani (in aggiornamento):

Alla fine della serata verrano comunicati i primi cinque, non in ordine di classifica. L'ordine di uscita dei cantanti verrà comunicato poche ore prima dell'inizio di Sanremo 2025 e verrà modificato nelle serate successive in modo che chi si è esibito più tardi sarà uno dei primi a scendere le scale dell'Ariston.

Sanremo scaletta seconda serata: i co-conduttori e ospiti

Sul palco insieme a Carlo Conti si avvicenderanno nel ruolo di co-conduttori Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Tra gli ospiti della serata ci sarà Damiano David, ex frontman dei Maneskin che di recente ha fatto il suo debutto da solista con il brano "Born With A Broken Heart". Damiano torna quindi sul teatro dell'Ariston dopo aver vinto Sanremo nel 2021 con i Maneskin.

PrimaFestival e DopoFestival

Sanremo 2025 è preceduto dal PrimaFestival con Bianca Guaccero, Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Il duo comico I Sansoni sono invece gli ospiti fissi.

A seguire c'è il DopoFestival con Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi, che tornano commentare i fatti principali accaduti durante la serata dal GlassBox davanti al Teatro Ariston. Tra gli ospiti fissi Selvaggia Lucarelli, Alessandra Celentano, Anna Dello Russo e gli Street Clerks con la loro musica live.