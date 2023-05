Sanremo, svolta clamorosa. Fiorello: "Amadeus non sa se farà il Festival". Rai a pezzi

Viva Rai2, Fiorello lancia la bomba su Sanremo: "Amadeus mi ha detto che non sa se farà il Festival"

Fiorello sgancia la bomba su Sanremo. A Viva Rai2, il conduttore del “mattin-show” ha svelato un retroscena che potrebbe sconvolgere gli equilibri del Festival della Canzone Italiana. “Amadeus continua a seguirci imperterrito e indefesso. L'ho sentito ieri. Mi ha detto una cosa: non so se quest'anno farò Sanremo”, ha rivelato Fiorello nella puntata di oggi, venerdì 26 maggio.

“Lì la butto. Mi ha detto: non lo dire, ma forse ho intenzione di non farlo. Non lo so. Oh, mi ha detto così. Lo so che è una bombetta, ma a me piace dirle le cose perché la gente deve sapere. Non gliene deve fregare niente alla gente, però deve sapere”, ha aggiunto in diretta il comico siciliano.

Sebbene la vera e propria bomba di Fiorello, il posto di Amadeus alla guida di Sanremo 2024 resta (per ora) ben saldo. Quel che rimane ancora da capire, come ventilato negli ultimi mesi, è se dovrà rinunciare al ruolo di direttore artistico, venendo così “dimezzato” al solo ruolo di presentatore del Festival.