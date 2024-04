Sant'Anna Pro, Iap: spot della bevanda energetica ingannevole, ecco perché

"Il Presidente del Comitato di Controllo visto il telecomunicato relativo a “Sant’Anna Pro”, diffuso su Eurosport nel mese di gennaio/febbraio 2024 ritiene lo stesso manifestamente contrario all’art. 2 – Comunicazione commerciale ingannevole – del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale", lo spiega lo Iap.

L'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria spiega: "Il messaggio evidenzia le caratteristiche e gli effetti della bevanda pubblicizzata (“Acqua con proteine”, “La compagna perfetta per l’allenamento”) affermando tramite scritte in video che essa contiene “15 gr di Proteine + Zinco” e precisando in alcune schermate seguenti che “Studi scientifici hanno dimostrato che l’assunzione di 15gr di proteine al giorno, accompagnata da una regolare attività fisica AUMENTA LA MASSA MAGRA, AUMENTA LA MASSA OSSEA, AUMENTA LA FORZA MUSCOLARE, indicando in una nota fissa sullo schermo a caratteri più piccoli che “Gli effetti benefici si possono verificare assumendo una bottiglietta al giorno per 12 settimane. Il prodotto non è da intendersi come sostituto dei pasti e di una dieta sana ed equilibrata”.

"Ad avviso del Comitato la comunicazione nel complesso attribuisce al prodotto un’efficacia che trascende le sue effettive proprietà, dal momento che anche l’EFSA attribuisce alle proteine presenti nel prodotto i claim enfatizzati nel messaggio come promesse perentorie unicamente in termini di “contributo a…”. Tale concetto non emerge con chiarezza dal messaggio, che può invece indurre a ritenere che l’acqua pubblicizzata produca di per sé effetti particolarmente desiderati specie dalle persone che svolgono attività sportiva", conclude lo Iap.