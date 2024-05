Santoro asfalta Senaldi e Meloni. Tra gatto Vladimir e fuga da Biden

Alla fine, secondo Santoro, erano meglio i politici di una volta la gobba e con gli occhiali spessi il doppio...

Michele Santoro scatenato su La7 da Floris contro Senaldi e Meloni.

Una vera e propria intemerata.

Senaldi ha provoca Santoro: "Potrebbe chiamarsi Michele Santoro detto 'Vladimir'...". La risposta è stata secca: "Avevo un gatto di nome Vladimir, non mi sembra una gran battuta...".

Poi l'affondo di Santoro contro la premier alla quale riconosce di avere una maggiore empatia degli altri leader ma di essere scappata di fronte soprattutto a Biden. E poi sulle questioni economiche non dice che siamo vicini alla crescita zero e la pagheremo con i tagli alla sanità, all'istruzione e non solo. E alla fine, secondo Santoro, erano meglio i politici di una volta la gobba e con gli occhiali spessi il doppio...



