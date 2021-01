Saviano esordisce sul Corriere della Sera con la scoperta... dell'acqua calda

Sappiamo già tutto della mafia, tranne l'indirizzo di Matteo Messina Denaro e come si cancellano le cosche dalla faccia della terra. Ma per il suo esordio sul Corriere della Sera, il prestigioso mafiòlogo Roberto Saviano ha voluto premiarci con una straordinaria rivelazione: "L'usura dei clan può divorare le aziende in crisi".

Mi sono dato una gran manata in fronte, dicendomi: meno male che il Corriere ha assunto Saviano e meno male che Saviano abbia voluto esordire con questo scoop, altrimenti non avrei mai saputo che la mafia campa anche di usura.

Ma mi sono anche ricordato che, quando dirigevo un giornale, vietavo rgorosamente i titoli con il "può": l'Inter può vincere, Nibali può conquistare la maglia rosa. Avvertivo: siccome tutto è possibile, i titoli con il "può" non sono né un'opinione, né una notizia, sono acqua fresca, sono aria fritta...

All'epoca di Saviano al Corriere, rievocare le regolette del giornalismo serio è decisamente fuori luogo. Come capisco Battista!