Saviano preso in giro sui social dopo il tweet su Messina Denaro

Messina Denaro, il tweet di Saviano

"Come tutti i capi era esattamente nel luogo dove tutti sapevano fosse. 'L'ultimo sovrano della generazione stragista di Cosa Nostra non è riuscito più a nascondersi. Arrestato 'U Siccu' Matteo Messina Denaro! Ovviamente era nella sua terra: come tutti i capi era esattamente nel luogo dove tutti sapevano fosse''. Questo il Tweet di Saviano.

Saviano, il tweet su Messina Denaro: la satira e i commenti social

Non entriamo nel merito di quello che afferma Saviano perché è del tutto evidente che nella sua smania di protagonismo questa volta l’abbia sparata veramente grossa. Infatti questo Tweet suona irriguardoso anche verso lo Stato che per trenta anni lo ha cercato ovunque. E soprattutto suona irriguardoso verso le vittime di questa vicenda e chi per tanti anni si è impegnato nella sua ricerca. Dunque ci limitiamo a riportare una “chicca” e cioè la satira che il bravo Giovanni Zola, autore di testi satirici anche per Zelig, ha riportato sulla sua rubrica per Il Giornale con il nome di Gorgon. Sotto una sua foto si legge: “Saviano: “Tutti sapevano dove era nascosto Messina Denaro. Io non l’ho detto perché volevo vedere si ci sareste arrivati da soli”. Subito dopo si sono scatenati i commenti inferociti dei lettori. Più di 3.300 in poche ore.





Eccone alcuni

“Ecco dopo questa uscita dovrebbero arrestare anche te e buttare la chiave”.

“Se fosse così va arrestato immediatamente”

“È l’unico modo che ha per fare parlare di sé”

“Mettetelo nella stessa gabbia di Messina Denaro e facciamola finita”

“Il giorno che deciderà di non ammorbarci più con le sue pseudorivelazioni e pillole di saggezza avremo un chiacchierone in meno e tanti soldi per la scorta risparmiati”

“Le grandi profezie dopo l’evento”

“Bene quindi se sapeva e non ha detto nulla, dovrebbe essere indagato pure lui”

“Il prossimo titolo del libro: “Io so, che ti sai che io so”.

“Saviano dammi tre numeri al lotto ma prima dell’estrazione, non dopo”.

“Questo perché è mantenuto da noi!”

“Ma veramente sapevi? Perché non hai avvisato le forze dell’ordine????”

“Ma guarda un po’ ma non doveva andare all’estero?”

“Io lo metterei nella stessa cella di Messina Denaro e butteri la chiave”

“Questo è proprio una persona nemica dell’Italia e degli italiani”.

Insomma, pare proprio che gli utenti di Facebook non l’abbiano presa bene questa ennesima uscita dello scrittore. Ma neppure sul piano dell’ironia quanto proprio quello della giusta indignazione per una affermazione fuori dal mondo.