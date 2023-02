Selvaggia Lucarelli torna da Travaglio. Insulti e tensioni. Addio a Il Domani

Selvaggia Lucarelli, lo scontro con Cappellini di Repubblica sui social

Selvaggia Lucarelli lascia "Il Domani" e torna al "Fatto Quotidiano" da Travaglio, ma lo fa non senza polemiche. La giornalista e opinionista torna al suo "primo amore" giornalistico. L’annuncio - si legge su Libero - arriva indirettamente da un collega, il vicedirettore di Repubblica Stefano Cappellini, ed è condito da un’aspra polemica con tanto di insulti sui social. "Piccole notizie dal mondo dei giornali – scrive Cappellini su Twitter -, Selvaggia Lucarelli lascia il Domani e torna nella cornice, a lei più affine, del Fatto quotidiano. Prima missione: le pagelle del Festival di Sanremo. Chissà che voto comparirà sulla paletta alzata per Zelensky".

"Sarà che anche tu sei in una cornice molto affine al tuo giornalismo – ha replicato la Lucarelli -, ovvero dare notizie imprecise, ma sei male informato. Inizio con un altro tema. Per il resto mi hai dato un’idea, inizio già con le palette!". Seguiva una foto della giurata a Ballando con la paletta sollevata e una scritta esplicita applicata sopra ("Coglionazzo"). Segue la controreplica di Cappellini: "Che nervosismo, ho dato la notizia a borse aperte? Qualunque sia la materia del tuo esordio sarà senz’altro in linea con l’eleganza, la coerenza e l’onestà intellettuale che accompagnano sempre il tuo lavoro, qui sotto ben testimoniate".