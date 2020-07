Silva International annuncia la nascita di We Do Digital Solution

Nasce We Do Digital Solution

Silva International Investments ha annunciato oggi la costituzione di una nuova società digitale chiamata We Do Digital Solutions Ltd che fornirà una gamma di servizi web, digitali e tecnologici alle aziende di tutto il mondo dello sport e dell'intrattenimento.

Con sede a Mayfair, Londra, We Do sarà guidata da un team di designer, sviluppatori e analisti IT che offriranno la loro esperienza per fornire ai clienti soluzioni creative basate sulla tecnologia. L'azienda fornirà supporto per siti web, sviluppo front-end, architettura e integrazione tecnologica di piattaforme e API di terze parti. I servizi comprenderanno anche la progettazione digitale end-to-end e il wireframing per siti web, così come per social media e servizi di marketing per i motori di ricerca.

Marco Auletta, partner di We Do Digital Solutions, ha dichiarato: "Con il mondo del business sempre più focalizzato sul digitale, stiamo facendo investimenti significativi in competenze digitali e tecnologiche. Le aziende del portafoglio Silva International si affidano fortemente ai servizi digitali e, con la creazione di WE DO a Londra, possiamo offrire soluzioni esperte focalizzate in particolare sui mercati dello sport e dell'intrattenimento, che sono mercati che conosciamo molto bene."