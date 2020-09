Sky, Ciarlariello lascia l’incarico di chief media, digital and data officer

Giovanni Ciarlariello lascia l’incarico di chief media, digital and data officer di Sky Italia, da cui sovrintedeva e guidava anche le attività della concessionaria Sky Media.

Nell’ultimo incontro ufficiale con il mercato – a luglio, subito prima della versione virtuale degli Upfront di Sky, con la presentazione dei palinsesti autunnali della media company guidata da Maximo Ibarra – Ciarlariello aveva indicato tre novità importanti relative all’azione della struttura a lui affidata sul mercato della pubblicità: il lancio di una nuova piattaforma di pianificazione self service per le pmi italiane, lo sviluppo di nuove offerte profilate by AdSmart e centrate sul programmatic addressable, l’estensione del network digital ‘Fluid Content’ alle property di Aeroporti di Roma.

Obiettivi e sviluppi che per Sky Media rimangono attuali anche dopo l’uscita di Ciarlariello, che aiuterà la transizione fino alla fine dell’anno.

