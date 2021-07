Social e influencer, TikTok triplica Ig. L'engagement più forte per il fashion

Social e influencer, approcciarsi all’Influencer Marketing per le aziende e i brand diventa sinonimo di professionalità: le metriche per valutare i creator da ingaggiare nelle campagne di marketing

Buzzoole ha valutato circa 1,8 milioni di profili di influencer ricavandone i dati delle performance più rilevanti (disponibili nel white paper "Influencer Performance Benchmarks 2021"). Oltre alle interazioni e i follower sono stati analizzati gli insight (ovvero i “first party data”) dei Creator iscritti a Buzzoole. I canali social considerati includono Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Tanti i dati inediti emersi, che fanno luce sia sulle performance per settore merceologico, sia quelle per tipologia di influencer basate sull’ampiezza della follower base.

Stando all'Osservatorio è emerso che i profili di TikTok generano circa il triplo delle interazioni medie generate dai post su Instagram. Un'informazione che mostra la grande forza virale dell’app sia per le aziende che per i Creator. Calano, parallelamente, le interazioni e la reach dei post su Instagram e Facebook per tutte le categorie di Creator, tranne che per le celebrity (con oltre 1 milione di follower). Segno che l’algoritmo tende, a differenza di quello di TikTok, a privilegiare i profili già noti.

Gli influencer “novice” (fino a 10 mila follower) riescono ad ottenere risultati superiori agli altri in termini di Engagement Rate (interazioni rispetto ai follower). L’ER dei novice è del 5,8% mentre quello delle celebrity è del 1,6%. I Creator del settore Fashion sono quelli che performano meglio in termini di Engagement su Reach: riescono a ottenere il 17,5% delle interazioni rispetto alle persone raggiunte. Seguono il Beauty e il Turismo.

Diminuisce l’utilizzo di tecniche fraudolente da parte dei creator. In Italia la percentuale dei follower sospetti su Instagram è del 9,5% (-0,9 rispetto al 2020). In UK è del 30,7%. Entrando nello specifico si scopre che i profili fino a 10.000 follower hanno il più basso numero di follower sospetti (5,3%) mentre i top (che hanno da 100.000 a 1 milione di follower) arrivano al 30%.