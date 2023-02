Sondaggio, gli italiani bocciano Zelensky a Sanremo. Il 57% contrario

Zelensky a Sanremo, i più favorevoli sono i giovani con il 43% nella fascia 18-34 anni



Bocciato sonoramente e clamorosamente l'intervento del presidente ucraino Zelensky al Festival di Sanremo. Il 57% degli italiani - stando al sondaggio Swg nell'ultima edizione del "Radar" - si dichiara in disaccordo o del tutto in disaccordo. Solo il 29% del campione si dice d'accordo o del tutto d'accordo.



I più favorevoli sono i giovani con il 43% nella fascia 18-34 anni. Mentre nella fascia 45-54 i contrari all'intervento di Zelensaky a Sanremo sono addirittura il 68%. RIsponde non saprei il 14%.



Si tratta di un durissimo colpo per gli organizzatori del Festival, per Bruno Vespa che ha organizzato il tutto con l'uomo forte di Kiev e anche per il conduttore Amadeus.