Sostenibilità, la classifica dei top influencer: il green si dipinge di rosa

Sostenibilità, la classifica dei 10 top influencer italiani: 7 donne tra i migliori comunicatori

L’impegno per una società più sostenibile è ormai una priorità a livello globale. Solo nel nostro Paese, nel prossimo quadriennio è previsto un investimento per la cosiddetta transizione verde di quasi 72 miliardi di euro di fondi europei (Fonte: elaborazione Openpolis su dati ufficio rapporti con l'Unione Europea). Ebbene, in vista dell’Earth Day, la giornata mondiale per celebrare la Terra e promuoverne la salvaguardia che si terrà questo venerdì 22 aprile, FLU plus, la suite integrata di influencer marketing, ha stilato la classifica dei top 10 green influencer italiani per engagement rate. Come riporta Engage, la ricerca prende in considerazione il canale Instagram e rileva che la principale audience, pari al 66%, è composta da donne tra i 25 e i 34 anni.

1) Cristina Cotorobai (@cotoncri) 14,87%

2) Ruggero Rollini (@ruggerorollini) 6,18%

3) Camilla Agazzone (@camilla_agazzone) 6,06%

4) Giorgia Pagliuca (@ggalaska) 5,6%

5) Alice Pomiato (@aliceful), 3,72%

6) Alex Bellini (@alexbellini_alone) 2,35%

7) Camilla Mendini (@carotilla_) 2,34%

8) Luca Talotta (@lucatalotta) 2,16%

9) Silvia Stella Osella (@silviastella_)1,46%

10) Federica Gasbarro (@federica_gasbarro) 0,9%

“Negli ultimi anni è molto cresciuto il numero di persone che scelgono di comunicare la sostenibilità sui social media, al fine di sensibilizzare gli altri utenti alle tematiche ambientali”, afferma Chiara Dal Ben, Marketing & Innovation Director di FLU - Part of Uniting Group. “Tra di loro ci sono attivisti, giornalisti, studenti o semplici appassionati che hanno intrapreso uno stile di vita più sostenibile e condividono con i loro follower un punto di vista responsabile su temi come l’inquinamento degli oceani, il riscaldamento globale, l’alimentazione bio, la moda sostenibile, i prodotti beauty vegani e tanto altro”.

Un’ulteriore dimostrazione dell’importanza dell’argomento arriva dai nano influencer, coloro che possono contare su una fanbase tra i 1.000 e i 9.999 follower. A differenza di tante altre aree di interesse, infatti, il coinvolgimento degli utenti è molto rilevante, come dimostra il tasso di engagement rate dei principali esponenti di questa categoria: Chiara Saccani (16,81%) e Maria Beatrice Pavanello (6,5%).