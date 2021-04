Sound of metal, 6 nomination agli Oscar per un film sulla fragilità umana

La fragilità dell'esistenza quotidiana è catturata in modo empatico e compassionevole nell'eccellente Sound of Metal di Darius Marder, un film che dovrebbe catapultare Riz Ahmed in cima alla lista dei casting di qualsiasi produttore.

Nel film interpreta Ruben, un batterista heavy metal che perde l'udito, ma oltre a questo choc deve affrontare anche la sua condizione di ex tossicodipendente. È pulito da quattro anni, ma sa che il trauma spesso porta a ricadute e all'autodistruzione. Quanti di noi hanno respinto i nostri demoni o anche solo i nostri difetti di carattere con la musica? Come ci sentiremmo a diventare esperti e appassionati di qualcosa che poi d'improvviso ci viene portato via? Sound of Metal sarà classificato come un dramma sulla sordità, ma la dipendenza è una parte importante di questa storia e altrettanto compiuta.

L'uscita del film, prevista per l'estate 2020, è stata annullata a causa dell'emergenza Covid e ora è visibile su Amazon Prime Video. Tuttavia ha già collezionato diverse nomination nei premi cinematografici (Golden Globes e Bafta solo per citarne alcuni) e ottenuto ben 6 candidature all'Oscar per il 2021 (miglior film; miglior attore a Riz Ahmed; miglior attore non protagonista a Paul Raci; migliore sceneggiatura originale; miglior montaggio e miglior sonoro).