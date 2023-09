Stalking con flatulenze al Tg1, chiesto il processo per sei dirigenti Rai

Dania Mondini durante la conduzione del Tg1, che le sarebbe costata "duri rimproveri per errori veniali"

Stalking con flatulenze al Tg1

Isolata dai superiori con lo scopo di sostituirla. E' quanto è accaduto alla conduttrice del Tg1 Dania Mondini e quindi i capi devono essere processati per l’accusa di atti persecutori. Così scrive il Corriere della Sera, riportando la richiesta del procuratore generale Marcello Monteleone per sei dirigenti Rai per fatti tra il 2018 e il 2021.

A rischiare di finire sul banco degli imputati è l’intera catena di comando della redazione del telegiornale dell’epoca: due ex direttori del Tg1, Andrea Montanari e Giuseppe Carboni, il vice Filippo Gaudenzi, la giornalista Costanza Crescimbeni, il caporedattore Piero Damosso e infine il suo vice Marco Betello. Il 15 gennaio si svolgerà l’udienza preliminare. Sono 23 gli episodi ricostruiti dall’accusa che dimostrerebbero le vessazioni subite dalla Mondini.

Secondo l’accusa il primo passo per realizzare il piano di sostituzione della giornalista sarebbe stato il trasferimento in una stanza occupata da un collega, sfiorato dal sospetto di "legami con presunti ambienti della criminalità organizzata", nonché "sofferente di seri problemi intestinali".

Mondini viene anche rimproverata di qualche inciampo durante la conduzione. I comportamenti dei sei dirigenti le avrebbero provocato danni professionali e psicofisici. A documentarlo una serie di certificati che descrivono "un disturbo dell’adattamento persistente con sintomi ansiosi di grado lieve e una patologia cardiologica caratterizzata da fibrillazione".

La procura, in una prima fase, aveva chiesto l’archiviazione dell’inchiesta, ritenendo che la ragioni della Mondini avrebbero dovuto essere esaminate in sede civile, non certo penale. Ma poi l’indagine è stata avocata dalla procura generale, che ha svolto l’istruttoria da capo, giungendo alla conclusione della necessità di svolgere un processo ai sei dirigenti.