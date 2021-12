Stampa, a settembre continua il trend positivo per la pubblicità: +5,4%

Pubblicità sulla stampa, anche a settembre continua il trend positivo: +5,4% sul fatturato

Continua il trend positivo per la pubblicità sulla stampa. Nel periodo gennaio-settembre 2021 il fatturato del mezzo ha registrato in generale un incremento del +5,4% sul corrispettivo 2020.

In particolare, secondo i dati dell’Osservatorio Stampa Fcp, i quotidiani nel loro complesso registrano un andamento a fatturato del +6,0%.

Pubblicità sulla stampa, le singole tipologie

La tipologia commerciale nazionale ha evidenziato +10,6%; la pubblicità commerciale locale il +4,4%; la tipologia Legale ha segnato +16,6%; la tipologia finanziaria ha segnato, invece, -12,6%; la tipologia classified ha segnato il -9,5%

Pubblicità sulla stampa, i periodici

Le singole tipologie segnano rispettivamente: settimanali +5,3%; mensili +2,0%; altre periodicità +4,9%. E, nel complesso, i periodici hanno registrato un andamento a fatturato del +3,9%.