Stampa, pubblicità in rosso per i quotidiani. Crollano i finanziari (-17,5%)

Cala la pubblicità sulla stampa, in particolare sui quotidiani (-5,1%)

La stampa risente della crisi economica. Il fatturato pubblicitario del mezzo stampa in generale registra un decremento del -3,8%. In particolare i quotidiani nel loro complesso registrano un andamento a fatturato del -5,1%. A rivelarlo, come scrive Primaonline, i dati dell’Osservatorio Stampa FCP relativi al periodo Gennaio-Ottobre 2023 raffrontati con i corrispettivi 2022.

Le singole tipologie segnano rispettivamente:

La tipologia Commerciale nazionale ha evidenziato -4,4%

La pubblicità Commerciale locale -2,4%

La tipologia Legale ha segnato -3,1%

La tipologia Finanziaria ha segnato -17,5%

La tipologia Classified ha segnato -15,0%

Settimanali -4,5%

Mensili +3,0%

Altre Periodicità +37,5%