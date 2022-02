Stampante 3D per l'ottone, il Rubinetterie Bresciane Bonomi produrrà prototipi

Prima stampante 3D al mondo per l’ottone, Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. produrrà prototipi

Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A., storica azienda italiana nata nel 1901 e affermatasi nel tempo come leader nel settore valvolame e raccorderia, è finalmente pronta a produrre prototipi meccanici con 3D4BRASS, la prima stampante 3D al mondo che permette di produrre i componenti direttamente in ottone.

Grazie all’installazione di 3D4BRASS, avvenuta a fine 2021, l’azienda sarà la prima al mondo a produrre prototipi direttamente in ottone, conquistando un vantaggio concorrenziale e aprendosi nuove opportunità di business per il futuro. Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. è sempre stata attenta all’importanza d’innovarsi per rimanere al passo con la tecnologia della quarta rivoluzione industriale. Non solo, l’azienda ritiene anche fondamentale velocizzare sempre più la produzione e offrire ai propri clienti componenti personalizzati e unici nel minor tempo possibile. Le esigenze dell’azienda bresciana di accorciare il time to market sono state analizzate da Ivano Corsini, CEO di 3DMEC S.r.l. e inventore della prima stampante 3D focalizzata sugli acciai, 3D4STEEL. Due anni fa, Rubinetterie Bresciane Bonomi S.p.A. ha lanciato a 3D4MEC S.r.l. la sfida di produrre componenti in ottone con il metal additive, sfida che sembrava impossibile dato che, prima di 3D4BRASS, non era presente una soluzione efficace, veloce ed economica per produrre componenti in ottone con l’additive.

